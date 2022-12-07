تعاون لتوطين تقنيات التشجير

بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن الفضلي، وقَّع الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد العبد القادر، اتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة إيليون الصينية (Co. Saudi Elion)، ومثَّلها كل من بلاتو ياب والدكتور عبدالعزيز البابطين؛ للاستفادة من تجربة الشركة وخبراتها الواسعة في مجال التشجير واستصلاح البيئة الصحراوية بالصين، وتوظيف التقنيات المبتكرة التي تتمتع بها في تنمية الغطاء النباتي داخل المملكة؛ لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. وتهدف الاتفاقية إلى بناء تعاون إستراتيجي لتحقيق الأهداف المشتركة وتقوية العلاقات وتوطيدها، مع التركيز على أهمية تعزيز التعاون في مجال الاستفادة من تجربة (ELION) إيليون في صحراء كوبوتشي في مجالات مكافحة التصحر، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وتثبيت الرمال في المملكة وفقًا لقواعدها وتشريعاتها.



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