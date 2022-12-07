واستمع إلى شرح من الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي الدكتور أحمد العرجاني عن المشروعات والمنشآت الحضارية التي تقدمها المؤسسة في خدمة فئات المجتمع، وبين أهداف المؤسسة في توفير السكن للفئات الأشد حاجة وتحسين مستوياتهم التعليمية والمهنية والمعيشية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض يسلم وحدات سكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.