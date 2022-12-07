أمير الرياض يسلم وحدات سكنية

سلّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، في مكتبه بقصر الحكم، مفاتيح الوحدات السكنية لمشروع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي «بحي نمار» للمستفيدين من العوائل الأشد حاجة.

واستمع إلى شرح من الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي الدكتور أحمد العرجاني عن المشروعات والمنشآت الحضارية التي تقدمها المؤسسة في خدمة فئات المجتمع، وبين أهداف المؤسسة في توفير السكن للفئات الأشد حاجة وتحسين مستوياتهم التعليمية والمهنية والمعيشية.