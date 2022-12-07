شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد طريق الإنتصارات بالفوز على الجيش برباعية بالدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن نادي الزمالك من إستعادة طريق الإنتصارات مرة أخري، بعدما حقق الفوز على فريق طلائع الجيش برباعية نظيفة، فى الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث تمكن الفارس الأبيض من إصلاح ما أفسده أمام المصري فى الجولة الماضية، محافظًا على سجله الخالي من الهزائم بالدوري هذا الموسم.

وحقق الزمالك فوزه الثالث هذا الموسم بالدوري المحلي، فى حين تعادل فى لقائين آخرين، خلال 5 لقاءات خاضهم الفارس الأبيض، مما قد يعزز من حظوظ الفريق فى العودة إلى المنافسة مرة أخري، ومواصلة مطاردة الأهلي على صدارة الترتيب، من أجل الحفاظ على حظوظه فى الحفاظ على اللقب للعام الثالث على التوالي.



فيريرا يضع علامات الإستفهام رغم الفوز!

ووضع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا علامات الإستفهام حول الخطة التي يلعب بها تشكيلته فى المباريات الأخيرة، خاصة أنه يقيد الفريق بعدد كبير من لاعبي الوسط والدفاع بشكل يثير إستياء الجماهير البيضاء، فى ظل إمتلاكه لأدوات هجومية قوية يمكنها من صناعة الفارق وتقديم الحلول.



ترتيب الزمالك فى الدوري المصري

وقفز نادي الزمالك من خلال فوزه الليلة على طلائع الجيش، للمركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن الأهلى المتصدر برصيد 15 نقطة، مما سيشعل المنافسة على المسابقة بين الناديين فى الجوالات القادمة.