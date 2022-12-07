شكرا لقرائتكم قهوة سعودية وتمور في افتتاح حي البجيري بالدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة فنون الطهي، اليوم الأربعاء، عن مشاركة مبادرة “عام القهوة السعودية 2022” في حي البجيري التاريخي بالدرعية، وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، وتزامناً مع افتتاح الحيّ بحلته الجديدة للزوّار ابتداءً من يوم الأحد وحتى الخميس 8 ديسمبر، وتتمثل المشاركة في ركنٍ خاص بالمبادرة مستوحى تصميمه من نمط العمارة النجدية المستخدمة في حي البجيري؛ ليقدم لزوّاره القهوة السعودية، وتعريفاً موسعاً عنها بوصفها رمزاً ثقافياً سعودياً مرتبطاً بقيم الكرم والضيافة في المملكة.

5 أنواع

ويقدم ركن مبادرة عام القهوة السعودية في حي البجيري، خمسة أنواع من القهوة السعودية، وهي: قهوة المنطقة الوسطى، والمنطقة الشمالية، والمنطقة الجنوبية، والمنطقة الغربية، والمنطقة الشرقية، إضافةً إلى تقديم أصناف منوعة من التمور بحسب كل منطقة؛ لتعريف الزوّار والسيّاح على القهوة السعودية وتنوع طرق إعدادها، وما تتميز به من وفرةٍ في التنوع الغذائي المرتبط بها، خاصة التمور ومشتقاتها، إلى جانب العادات والتقاليد التي ارتبطت بكرم الضيافة لدى المجتمع السعودي.

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مبادرة عام القهوة

وتأتي هذه المشاركة ضمن أنشطة وبرامج مبادرة عام القهوة السعودية 2022 التي أطلقتها وزارة الثقافة مطلع العام الحالي بدعمٍ من برنامج جودة الحياة “أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030″، والتي تنظمها هيئة فنون الطهي بالتشارك مع المنظمات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ لتسليط الضوء على واحد من رموز الثقافة السعودية الذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالمجتمع السعودي بمختلف شرائحه.