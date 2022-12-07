شكرا لقرائتكم ادعُ أصدقاءك لأداء العمرة عبر التأشيرة الشخصية بـ6 مزايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه بإمكان المواطنين السعوديين دعوة أصدقائهم إلى المملكة لأداء العمرة عبر التأشيرة الشخصية.

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مزايا التأشيرة

وأوضحت الوزارة، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، مزايا التأشيرة على النحو التالي:

تقديم أكثر من طلب لعدة ضيوف في نفس الوقت.

دخول السعودية لعدة مرات أو مرة واحدة.

إصدارها لسفرة واحدة أو متعددة.

أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

زيارة المواقع الدينية والمعالم التاريخية.

الرحلات السياحية لكافة مناطق ومدن السعودية.

التأشيرة الشخصية لسفرة واحدة

صلاحيتها 90 يومًا.

مدة الإقامة 90 يومًا.

التأشيرة الشخصية متعددة السفرات

صلاحيتها 365 يومًا.

مدة الإقامة 90 يومًا.

منصة نسك

أعلنت وزارة الحج والعمرة مؤخرًا عن إطلاق منصة نسك، لخدمة ضيوف الرحمن.

تقدم المنصة أكثر من 121 خدمة متنوعة لتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بهدف تقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن وإثراء التجربة للحجاج والمعتمرين والزوار، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

بالإضافة إلى تقديم نحو 75 خدمة لقطاع الأعمال، ونحو 45 خدمة لقطاع الأفراد، كاشفةً عن استهداف المنصة لتقديم خدماتها لأكثر من 30 مليون شخص، بالتعاون مع أكثر من 10 آلاف جهة في قطاع الأعمال، والربط والتكامل مع 25 جهة حكومية.