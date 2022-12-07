شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل إنتصارته وينفرد بصدارة الدوري المصري بثنائية المحلة! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن النادي الأهلي من مواصلة قطار إنتصارته تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، بعد التغلب على فريق غزل المحلة بثنائية نظيفة، فى الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، ليعزز المارد الأحمر من صدارته لمسابقة الدوري المحلي هذا الموسم بالعلامة الكاملة.

وحقق الأهلي من خلال فوزه اليوم إنتصاره الخامس من 5 مباريات خاضها الفريق فى مسابقة الدوري، بجانب أنه ألحق بفريق المحلة الهزيمة الأولي له فى الموسم الحالي بعقر داره، ليستمر المارد الأحمر فى صحوته هذا الموسم، ويعزز من رقمه الإيجابي دون أي هزائم حتى الآن.



تاو يسجل أولي أهدافه مع الأهلي

ونجح اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو تسجيل أولي أهدافه مع الفريق هذا الموسم بعد عودته للإصابة، ليستمر الأهلي فى تحقيق الكثير من النقاط الإيجابية خلال مواجهة الليلة، إضافة إلى توقيع النجم البرازيلي برونو سافيو على أولي أهدافه مع الفريق فى مسابقة الدوري المصري.



كولر يواصل أرقامه المميزة مع الأهلي

ودون المدرب السويسري مارسيل كولر فوزه العاشر مع النادي الأهلي فى إنطلاقته المميزة مع الفريق، بواقع خمس إنتصارات فى بطولة الدوري المصري، وأنتصارين فى بطولة كأس مصر، بجانب إنتصار آخر فى فوز الفريق بالسوبر المصري، إضافة إلى إنتصارين آخرين ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



جدول ترتيب الدوري المصري

ويعتلي الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، فى حين يأتي فريق بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ويحل فيوتشر والمحلة فى المركز الثالث والرابع على الترتيب برصيد 10 نقاط.