اخبار السعوديه

سفارة المملكة بالفلبين مغلقة غدًا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم سفارة المملكة بالفلبين مغلقة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدرت سفارة المملكة لدى الفلبين تنويهًا مهمًا للمواطنين، موضحة أن أبواب السفارة مغلقة غدًا الخميس.

السفارة مغلقة

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن غدًا الخميس الموافق 2022/12/08 ستكون السفارة مغلقة لوجود إجازة رسمية لدى الدولة المضيفة.

قد يهمّك أيضاً

Img
Img

وأكدت أنه سيتم استئناف العمل بعد غد الجمعة الموافق 2022/12/09، لافتة إلى أنه في حالات الطوارئ يرجى التواصل عبر هذه الأرقام التي نشرتها في إنفوجراف صادر عنها.

أرقام السفارة

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا