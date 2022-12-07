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شكرا لقرائتكم سفارة المملكة بالفلبين مغلقة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أصدرت سفارة المملكة لدى الفلبين تنويهًا مهمًا للمواطنين، موضحة أن أبواب السفارة مغلقة غدًا الخميس.
السفارة مغلقة
وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن غدًا الخميس الموافق 2022/12/08 ستكون السفارة مغلقة لوجود إجازة رسمية لدى الدولة المضيفة.
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وأكدت أنه سيتم استئناف العمل بعد غد الجمعة الموافق 2022/12/09، لافتة إلى أنه في حالات الطوارئ يرجى التواصل عبر هذه الأرقام التي نشرتها في إنفوجراف صادر عنها.