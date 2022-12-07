شكرا لقرائتكم Dunki أول فيلم من بوليوود يُصور في نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استضافت نيوم السعودية أول جلسة تصوير لفيلم من بوليوود، حيث قام المخرج والممثل شاروخان بتصوير جزء من فيلمه القادم Dunki في الموقع.

وجاء هذا الإعلان في الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، ويمثل الفيلم التعاون الأول للمخرجين راجكومار هيراني وشاروخان.

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نيوم تستقطب الأعمال العالمية

وتحولت نيوم إلى نقطة جذب ساخنة لتصوير أفلام هوليوود في السنوات الأخيرة، حيث استضافت ما يقدر بنحو 26 إنتاجًا على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية.

وبحسب قناة WION الهندية فإن من ضمن تلك الأعمال Desert Warrior الذي يقوم ببطولته الممثل الأمريكي أنتوني ماكي ويخرجه روبرت وايت.

وفي سياق آخر قال المدير الإداري للإعلام والترفيه والثقافة والأزياء في مدينة نيوم، واين بورغ أن المسلسل السعودي Exceptional الذي تنتجه قناة MBC على مدار 200 حلقة في العام، سيتم أيضًا تصويره في إحدى مراحل الصوت الجديدة في منطقة نيوم.

مهرجان البحر الأحمر في جدة

وفي الوقت نفسه، يتم عرض فيلم الخيال العلمي Slave لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي تستضيف فيه المملكة حاليًا العديد من نجوم هوليوود وبوليوود.