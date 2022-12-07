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السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال

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شكرا لقرائتكم تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - سجلت الميزانية السعودية فائضًا ماليًا في العام المالي 2022 بلغ 102 مليار ريال وذلك للمرة الأولى منذ عام 2013.
وشكل الفائض المحقق في 2022 ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد بلغت نسبة نمو الاقتصاد السعودي 8.5% في 2022، بينما بلغ إجمالي الدين العام في السعودية بنهاية 2022 مبلغًا وقدره 985 مليار ريال.

وتشير التوقعات إلى تراجع الدين العام بنسبة 3.5% في 2023 ليصل إلى 951 مليار ريال.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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