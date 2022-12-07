شكرا لقرائتكم تفاصيل صادمة لوفاة 4 أفراد من أسرة غرقًا في خزان بمحايل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بكلمات ملؤها الأسى والحزن، روى عبدالله هادي عسير تفاصيل وفاة 4 من أفراد أسرته غرقًا في خزان مياه تحت الإنشاء، في إحدى القرى بمحايل جنوب المملكة.

غرق جماعي

ووفقًا لقناة “العربية”، قال عبدالله، أحد أبناء الأسرة إن “حادثة الغرق الجماعي جاء نتيجة محبة أفراد الأسرة لبعضهم وخوفهم على بعض، فكل واحد منهم كان يسعى لإنقاذ الآخر”.

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وأضاف أن “الأمطار الغزيرة التي شهدتها قرية آل ختارش بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحايل، تسربت إلى خزان أرضي تحت الإنشاء بطول 15 مترًا وعرض 6 أمتار وعمق 6 أمتار أيضًا، وبلغ ارتفاع منسوب المياه مترًا تقريبًا؛ ما استدعى نزح تلك المياه”.

اختناق من الدخان

ولفت إلى أن لهذا السبب قامت الأسرة بإنزال مولد لشفط المياه إلى الخارج، وتم تشغيله، ما أدى إلى انبعاث الدخان.

وأشار إلى أنه عقب ذلك نزل إلى عمق الخزان شقيقه علي، الذي يبلغ من العمر 15 عامًا لمعرفة سبب الدخان في الخزان، لكنه لم يستطع الخروج بسبب اختناقه بفعل الدخان، ليلحق به والده حسن بن هادي (55 عامًا) في محاولة لإنقاذه إلا أنه اختنق هو الآخر.

وتابع “وفي محاولة مستميتة قام ابن عمه حمد (17 عامًا) وشقيقه هادي (19 عامًا) بمحاولة الإنقاذ، إلا أن الجميع اختنقوا داخل الخزان بالدخان، وكل منهم يحاول إنقاذ الآخر، فما كان من عمه علي هادي (70 عامًا) إلا أن نزل الخزان لإنقاذهم إلا أنه لم يخرج منهم أحد”.

استغاثة

وأشار إلى أن الصغار أطلقوا نداء استغاثة للجيران، الذين أبلغوا الدفاع المدني ليحضر وينتشل الجثث، لافتًا إلى أنه كانت المفاجأة وفاة والده وشقيقه علي وعمه وابنه حمد، في الوقت الذي أخرج فيه ابن عمه هادي وهو على قيد الحياة.

واستطرد: “جرى نقل ابن عمي إلى مستشفى محايل، وتقديم الإسعافات الأولية له بمتابعة مباشرة من مدير المستشفى، وتم تنويمه، ثم غادر بعد استقرار حالته الصحية”.