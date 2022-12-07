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تحذيرات من خطورة أخذ المضادات الحيوية دون وصفة طبية

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الرياض - محمد الوسيري - حذر مختصون من خطورة أخذ المضادات الحيوية دون وصفة طبية، والتي تكمن في ظهور مقاومة المضادات الحيوية بشكل أسرع.

جاء ذلك خلال فعالية “الوقاية معًا من مقاومة مضادات الميكروبات”، بالتعاون مع جامعة المعرفة، برعاية مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني.

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توعية المجتمع

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني أن صحة الرياض نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية عن المضادات الحيوية، وذلك بهدف توعية أفراد المجتمع بمختلف فئاته والممارسين الصحيين بأهمية الترشيد والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، وتفعيل الأنشطة التوعوية الموسعة.

مقاومة المضادات الحيوية

من جانبه، قال مدير إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بصحة الرياض حسين الرشيدي أن خطورة أخذ المضادات الحيوية دون وصفة طبية تكمن في ظهور مقاومة المضادات الحيوية بشكل أسرع، وأن العلاجات الحالية لن تصبح فعالة ضد الالتهابات البكتيرية كما أن من الآثار المترتبة على أخذ المضادات الحيوية دون وصفة طبية ارتفاع تكاليف العلاج والفحوصات وفترات الإقامة في المستشفيات ستكون أطول.

فيما ذكر نائب المدير العام لمكافحة العدوى بوزارة الصحة الدكتور عبدالمجيد منيف المطيري، أن خطر الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية يعتبر تهديدًا عالميًا للصحة والتنمية، والتي تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة متعددة من مختلف القطاعات لتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبما يتماشى مع برنامج التحول الصحي لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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