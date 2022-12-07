شكرا لقرائتكم خبر عن خليلوزيتش مهاجمًا الاتحاد المغربي: كنت أحق بالمونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق للمنتخب المغربي، أنه كان الأحق في التواجد مع أسود الأطلسي خلال نهائيات كأس العالم الحالية في قطر.

خليلوزيتش مهاجمًا الاتحاد المغربي: كنت أحق بالمونديال

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم إقالة وحيد خليلوزيتش، قبل كأس العالم بفترة قليلة وتعيين وليد الركراكي بدلًا منه، والذي حقق إنجاز بالتأهل إلى ربع نهائي المونديال.

وقال خليلوزيتش في تصريحات عبر صحيفة "سو فوت الفرنسية": "بدلًا من أن أكون في قطر، أنا هنا في باريس تحت المطر، لقد استثمرت نفسي حقًا في هذا المشروع لمدة ثلاث سنوات وما زالت بطولة كأس العالم مستعصية علي، إنها الحياة ".

وتابع خليلوزيتش: "المنتخب المغربي حقق معي نتائج في تصفيات كأس العالم لم تحقق من قبل، ولكن كنت أتعرض لضغط كبير، وحملات تشهير، لإثارة العداء بين الجماهير المحلية في المغرب والمغاربة المقيمين في الخارج، وقمت بتجديد 80% من قوام الفريق، ولكن اتحاد الكرة حاول الضغط علي لضم 4 لاعبين بعينهم وأنا لم أوافق، والفريق حقق نتائج بدونهم".

وأضاف: "ستفقد مصداقيتك إذا رضخت لتلك الطلبات، لأن اللاعبون سيشعرون أن هناك أشخاص آخرين يديرون المنتخب، ةرفض بعض اللاعبين تمثيل المغرب لتفضيلهم اللعب لإسبانيا وإنجلترا وفرنسا، ولكن عندما يكون هناك كأس عالم جميع الآراء تتبدل، ولكن كان عليك الدفاع عن المغرب في كينشاسا، وغينيا أثناء الإنقلاب العسكري وليس المونديال فقط".