شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف موقف محترف النصر من مواجهة ألميريا وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، عن موقف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من مواجهة فريق ألميريا الإسباني، خلال اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين.

وأكدت صحيفة "سبورت 24 السعودية"، حسب مصادر لها أن الإيفواري جيسلان كونان لاعب الفريق، سوف يكون جاهز للتواجد مع الفريق خلال اللقاء.

وتابعت: "الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، سوف يستفيد من كونان بنسبة كبيرة خلال مباراة النصر ضد ألميريا بعدما غاب عن المباراة الأخيرة ضد الحزم في معسكر أبو ظبي بسبب الإصابة".

وكان النصر تعادل ضد الحزم سلبيًا دون أهداف، في المباراة الودية التي أقيمت ضمن المعسكر الإعدادي الخارجي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ومن المقرر أن يلتقي النصر نظيره فريقه ألميريا الإسباني، يوم الجمعة المقبلة في مباراة ودية استعدادًا لاستئناف دوري روشن السعودي.