شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى المصري يجني المزيد من الأموال بعد تأهل المغرب بسبب بانون! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن المنتخب المغربي أمس من تحقيق فوزًا تاريخيًا على المغرب بركلات الترجيح، فى دور الستة عشر من منافسات كأس العالم الحالية، ليصبح أول منتخب عربي يتمكن من بلوغ دور الربع النهائي فى تاريخ مشاركات المونديال على الإطلاق، بعدما فشلت جميع المنتخبات العربية الوصول لهذا الدور.

وحقق النادي الأهلى القاهري المزيد من الأموال بفوز المغرب على حسب قوانين الفيفا، والتي تمنح الفرق السابقة للاعبين الحقوق فى الإستفادة المادية من لاعبيها فى دورًا يتخطاه اللاعب مع منتخب بلاده فى المونديال، حيث من المنتظر أن تنتعش خزانة المارد الأحمر ب 120 ألف دولار بسبب مدافعه السابق بدر بانون.

وحصد اللاعب على أكثر من 200 ألف دولار بسبب مشاركة بانون مع المنتخب المغربي فى المونديال الحالي، بجانب وصول منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي، قابلة للزيادة إذا تمكن المنتخب المغربي من تجاوز عقبة المنتخب البرتغالي فى دور ال 8.



علي معلول ينعش خزانة الأهلى!

كما تمكن النادي الأهلي تحقيق الإستفادة المادية من لاعبه التونسي علي معلول، والذي تمكن من المشاركة مع نسور قرطاج فى المونديال خلال مباراته الأخيرة أمام فرنسا بدور المجموعات، مما يجعل من المارد الأحمر أكثر الأندية المصرية إستفادة ماديًا من كأس العالم قطر 2022.



مكاسب بانون تدعم راتب كولر!

وتوافر مكاسب بانون ومعلول المادية للأهلي فى المونديال الحالي، بمثابة راتب شهرين لمدربه السويسري مارسيل كولر ومساعديه، الأمر الذي يعد شيئًا إيجابيًا للغاية لخزانة الفريق، لا سيما بعد تصاعد سعر الدولار بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.