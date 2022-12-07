شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعي لمداواة جروحه فى مباراة الجيش الليلة بالدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي الزمالك لملاقاة طلائع الجيش الليلة، فى الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يأمل الفارس الأبيض للعودة إلى طريق الإنتصارات من جديد، خاصة بعد التعثر الأخير أمام المصري فى الجولة الماضية، الشئ الذي يصدر الضغوط للقلعة البيضاء من أجل تحقيق الفوز.

فى حين يسعي طلائع الجيش لتدارك هزيمته الأخيرة أمام الأهلي فى الجولة الأخيرة، بعدما قدم مباراة جيدة للغاية وكان قريبًا من الخروج بنقطة التعادل من المباراة، ولكن خبرات الفريق الأحمر أنهت المباراة لصالحهم، مما يجعل مباراة الليلة فرصة للفريق العسكري لمواصلة الأداء الجيد.



فيريرا يحدث بعض التغيرات بالتشكيل!

ومن المقرر أن يحدث المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا بعض التغييرات فى تشكيل الزمالك الأساسي اليوم عن المباراة السابقة، حيث يسعي المدرب لإعادة اللاعب التونسي سيف الجزيري لتشكيل الفريق، بعد عودته من معسكر نسور قرطاج عقب توديع المونديال، والذي لم يشارك خلاله.



موعد مباراة الزمالك والجيش القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره طلائع الجيش الليلة، فى الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت المملكلة العربية السعودية.