شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم ومعلول يترأسان قائمة الأهلى أمام المحلة فى الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل النادي الأهلي تحدي صعب الليلة، حينما يواجه فريق غزل المحلة فى الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعي المارد الأحمر لمواصلة الإنتصارات وتعزيز صدارته لمسابقة الدوري المحلي، فى حين يسعي المحلة لمواصلة عروضه القوية تحت قيادة مدربه القبرصي بابا فاسيليو.

وتشهد مباريات المحلة والأهلي السابقة فى مدينة المحلة الكبري إثارة كبيرة، حيث يجيد الفريق السماوي فى الظهور بشكل جيد على ملعبه وأمام جماهيره، الشئ الذي قد يصعب من مهمة المارد الأحمر فى مواجهة الليلة، لا سيما أن المواجهات السابقة بين الفريقين كانت تشهد صعوية وندية كبيرة بين الفريقين.



قائمة النادي الأهلى لمباراة المحلة القادمة

وجاءت قائمة الأهلي التى أعلن عنها مارسيل كولر قبل مواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول، أكرم توفيق، محمد هاني، كريم فؤاد.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد فخري، أحمد نبيل كوكا، برونو سافيو، محمد أفشة، حسين الشحات.

الهجوم: شادي حسين احمد عبد القادر، بيرسي تاو، محمد شريف.

فى حين شهدت القائمة غياب حسام حسن لأسباب فنية، وغياب حمدي فتحي للشعور بالإجهاد وعدم جاهزيته بشكل كامل.



موعد مباراة الأهلى والمحلة القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي غزل المحلة نظيره النادي الأهلي اليوم الأربعاء، فى الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.