شكرا لقرائتكم المياه الوطنية تنفذ مشروعاً بيئياً في القصيم بتكلفة تتجاوز 89.8 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة بالقطاع الشمالي عن الانتهاء من تنفيذ مشروعاً بيئياً في القصيم بتكلفة تزيد على 89.8 مليون ريال، بهدف توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 27 ألف مستفيد في 29 حي من أحياء محافظات المنطقة.

تفاصيل المشروع

وأكدت الشركة أن المشروع تضمن إنشاء شبكات للصرف الصحي في عدد من محافظات منطقة القصيم بتكلفة 89.880.272 ريالاً، مبينة أنه جرى مد شبكات بطول 108,634 مترًا طوليًا، وتنفيذ 3,519 توصيلة منزلية في محافظات عنيزة، والرس، والمذنب، والبكيرية، والبدائع، والخبراء، ورياض الخبراء، إضافة إلى تشييد محطة رفع بسعة 7,280 مترًا مكعبًا يومياً في محافظة البكيرية، لخدمة أكثر من 27.207 مستفيدين جدد.

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مشروع شبكات الصرف

وبيّنت أن مشروع شبكات الصرف الصحي سيخدم أحياء الخندق، والمحمدية، والسلام، والفاخرية، والمزادة في محافظة عنيزة، وأحياء الشهداء، والجندل، ووادي الرمة، والبهجة في محافظة الرس، وأحياء الروضة، والمنار، والنخيل، والرمة، والأصفر في محافظة البدائع، وأحياء الريان، واليرموك، والياسمين، والقدس، والربوة في محافظة البكيرية، وأحياء الريان، والخزامى، وقرطبة، والبستان في محافظة المذنب، وأحياء المحسن، والزهرة، والبلد القديم، والمجد، والعزيزية، والمنار في محافظتي الخبراء ورياض الخبراء.

ويأتي المشروع ضمن مستهدفات شركة المياه الوطنية للارتقاء بمستوى خدمة العملاء، والتوسع في نسب التغطية لخدمات الصرف الصحي، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للخدمات.