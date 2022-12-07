شكرا لقرائتكم المياه الوطنية: 5 خطوات لطلب توصيلة مياه جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حددت شركة المياه الوطنية، الخطوات التي يجب اتباعها في حال طلب توصيلة مياه جديدة من خلال التطبيق الإلكتروني.

خطوت طلب توصيل مياه

وأوضحت شركة المياه الوطنية، عبر حسابها في “تويتر”، أن خطوات طلب التوصيلة الجديدة تتضمن الخطوات التالية:

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– تسجيل الدخول على التطبيق

– فتح الصفحة الرئيسية

– الضغط على أيقونة توصيلة جديدة

– ثم الضغط على خيار نوع التوصيلة

– ثم تحميل المرفقات المطلوبة، وإرسال الطلب.