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المياه الوطنية: 5 خطوات لطلب توصيلة مياه جديدة

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الرياض - محمد الوسيري - حددت شركة المياه الوطنية، الخطوات التي يجب اتباعها في حال طلب توصيلة مياه جديدة من خلال التطبيق الإلكتروني.

خطوت طلب توصيل مياه

وأوضحت شركة المياه الوطنية، عبر حسابها في “تويتر”، أن خطوات طلب التوصيلة الجديدة تتضمن الخطوات التالية:

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– تسجيل الدخول على التطبيق

– فتح الصفحة الرئيسية

– الضغط على أيقونة توصيلة جديدة

– ثم الضغط على خيار نوع التوصيلة

– ثم تحميل المرفقات المطلوبة، وإرسال الطلب.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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