20 ألف مخالفة آلية للمركبات في نوفمبر - #عاجل

ورصدت الهيئة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري (29.849) مخالفة محررة، وسجلت عمليات الرصد الآلي (20.255) مخالفة، بينما سجلت الفرق (41) مخالفة في أنشطة النقل البحري، وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي نوفمبر (88 %)، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري (97 %)، وسجلت أنظمة النقل السككي معدل امتثال (100 %).
وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين عدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وتشغيل مركبة النقل دون بطاقة تشغيل، وتحميل البضاعة بطريقة غير آمنة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة - «منشآت»، وأخيراً نشاط الأجرة العامة وأجرة المطار «أفراد».
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