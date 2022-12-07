4 مناطق تخلو من أطباء الأورام - #عاجل

بلغ عدد أطباء الأورام في المملكة العام الماضي 241 طبيبا، منهم 27 طبيبا مقيما، و118 نائبا، و96 استشاريا، فيما خلت 14 منطقة من أطباء مقيمين، و7 مناطق من الاستشاريين، و4 مناطق من أطباء الأورام بجميع المسميات.

عدد ضئيل

رغم أهمية تواجد أطباء الأورام في مستشفيات المملكة، إلا أن عدد أطباء الأورام يعد ضئيلا بالنسبة لتزايد حالات الأورام، وحاجتها للعلاج المكثف، وكشفت إحصائية وزارة الصحة العام الماضي وجود 241 طبيب أورام بمستشفيات وزارة الصحة، و23 طبيبا في القطاع الخاص، وطالب عدد من المختصين بزيادة عدد أطباء الأورام، وتأهيلهم وتدريبهم، وزيادة التعيينات في مختلف أقسام الأورام، للحد من تزايد أمراض الأورام ومعالجتها.

قوى عاملة

إحصائية صحية

كشفت إحصائية وزارة الصحة للعام الماضي، عدد الأطباء البشريين الذين يبلغ عددهم 44.424 ألف طبيب، منهم 20.252 ألف طبيب سعودي، و24.172 ألف طبيب أجنبي، وبلغ عدد أطباء الأسنان 4184، منهم 3610 أطباء سعوديين، و574 غير سعوديين، وطاقم التمريض 88.013، منهم 51.076 ألف سعودي، و36.937 أجنبي، وبلغ عدد الصيادلة 3806، منهم 3675 سعوديا، و131 أجنبيا، وبلغ عدد الفئات الطبية المساعدة 60962، منهم 58.290 ألف سعودي، و2672 أجنبيا.

الرياض تتصدر

خلت 4 مناطق ممثلة في: حفر الباطن، وبيشة، والقريات، والقنفذة، من تواجد أطباء الأورام، فيما سجلت 14 منطقة غياب أطباء أورام مقيمين، والتي حصدت صفرا ممثلة في: مكة، وجدة، والطائف، والمدينة، والأحساء، وعسير، والحدود الشمالية، وجازان، والباحة، والجوف، وحفر الباطن، وبيشة، والقريات، والقنفذة، وغاب استشاريي الأورام عن مناطق جدة، وتبوك، والحدود الشمالية، وحفر الباطن، وبيشة، والقريات، والقنفذة، وتصدرت الرياض أطباء الأورام بـ87 طبيبا، وحلت القصيم ثانيا بـ39 طبيبا، ومكة ثالثا بـ26 طبيبا، والشرقية رابعا بـ22 طبيبا، وحائل خامسا بـ11 طبيبا، وحلت الأحساء وجدة في المرتبة الأخيرة من أطباء الأورام بطبيبين اثنين لكل منهما، وتساوت تبوك والحدود الشمالية ثانيا بـ3 أطباء لكل منهما، وعسير ثالثا بـ4 أطباء، وتساوت الباحة والجوف رابعا بـ5 أطباء، والمدينة المنورة خامسا بـ6 أطباء.

الأقل استشاريين

خلت مناطق حفر الباطن، وبيشة، والقريات، والقنفذة، وجدة، وتبوك، والحدود الشمالية من الأطباء الاستشاريين وحصدت «صفرا»، وحلت الأحساء وعسير وجازان ثانيا بطبيب استشاري واحد لكل منها، والمدينة المنورة، والباحة، والجوف ثالثا بطبيبين اثنين لكل منها، ونجران وحائل ثالثا بـ3 أطباء استشاريين لكل منهما، والطائف رابعا بـ4 استشاريين، والقصيم والشرقية خامسا بـ5 استشاريين لكل منهما.

23 للخاص

بلغ عدد أطباء الأورام في القطاع الخاص 23 طبيبا، منهم 12 طبيبا استشاريا، و11 طبيبا نائبا، وغاب الأطباء المقيمين عن القائمة، وتصدرت الرياض الاستشاريين بـ5 أطباء، تليها جدة والشرقية ثانيا بـ3 استشاريين، والأحساء باستشاري واحد، وتصدرت جدة نائب طبيب بـ6 أطباء، والرياض والمدينة بطبيبين اثنين، والشرقية طبيبا واحدا، وغاب القطاع الخاص في مناطق الطائف، والقصيم، وحفر الباطن، وعسير، وبيشة، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف، والقريات، والقنفذة من أطباء الأورام بمختلف المسميات في العام الماضي.