شكرا لقرائتكم تيك توك يتسبب في فصل موظف ومعلقون: وقت العمل للعمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف متابعات الخليج 365 أحمد الشمراني تفاصيل فصله من الشركة، التي يعمل بها بسبب تصويره مقاطع تيك توك في وقت الدوام وداخل مقر الشركة.

صاحب تفاعل تيك توك

وقال الشمراني في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على “روتانا خليجية”: إنه من المتفاعلين على التيك توك ولديه متابعون، ولذلك كان أمرًا طبيعيًّا له نشر مقاطع فيديو، لكنه كان حريصًا على عدم ظهور اسم الشركة أو أي شيء يخصها.

وتابع أنه نشر أكثر من مقطع وطلعت إكسبلور وشاهدها عدد من المتابعين، ليتفاجأ بالاستغناء عنه وفصله دون سابق إنذار.

فعل مخالف

فيما توالت تعليقات المواطنين الذين وصفوا ما قام به بالخطأ والمخالف؛ لأنه تم وقت دوام العمل، بينما رأى آخرون ضرورة إنذاره للتنبيه ومن ثم فصله في حال تكرار هذا الخطأ.

من جهة أخرى رجّح البعض سبب فصله بوجود مدير أجنبي في الشركة التي يعمل بها.

وتوجهت أغلب الآراء للوم الموظف؛ كونه لم ينتظر عودته للمنزل لتصوير ما يشاء وأنه استغل وقت العمل في الترويج لصفحته على التيك توك.