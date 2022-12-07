شكرا لقرائتكم مضاعفات المرض ليست خطأ طبيًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الدكتور فؤاد سندي، طبيب وباحث في الشأن الصحي: إن هناك أضرارًا يمكن أن تصيب المريض أثناء فترة علاجه ولا تعتبر خطأً طبيًّا.

تعريف الخطأ الطبي

أوضح الطبيب أن الخطأ الطبي تعريفه في القانون السعودي، هو الخطأ الذي يصدر من الممارس الصحي، تجاه المريض وينتج ضرر ويلزم التعويض.

وتابع في لقاء مع روتانا خليجية، الأضرار التي قد تصدر من مضاعفات الحالة المرضية التي يمر بها المريض هذه الأضرار لا تلزم التعويض ولا تعتبر خطأ طبي.

استطرد: هناك مضاعفات وأضرار قد تحصل للمريض بطبيعة الحالة المرضية التي يمر بها ونسبة النجاح بها 10% ونسب الوفاة فيها عالية جدًا، لذا يتم إبلاغ المريض بأن هذه العملية تستوجب معرفتك بأن نسبة الضرر بها عالية جدا، مشيرًا إلى استدعاء خبير قضائي ونقل اختصاص الصحية إلى القضاء سيسرع في النظر في الشكاوى.

القضاء سيسرع في نظر الشكاوى

وأكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان في وقت سابق، أن نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام سيسرع في نظر الشكاوى والبت فيها، ويمنح المزيد من الثقة والشفافية للمتخاصمين.

وأضاف السليمان، في مقال له بصحيفة عكاظ، بعنوان “الأخطاء الطبية في عهدة القضاء!”: “ما الذي سيتغير مع نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام فيما يتعلق بالأخطاء الطبية؟! الذي أفهمه أن التغيير يتعلق بإجراءات الشكوى ومرجعية النظر فيها على غرار انتقال اختصاصات هيئة المخالفات العمالية للعدل، لكن القضاة في القضايا العمالية والتجارية مختصون، بينما في شكاوى الأخطاء الطبية سيعتمد القضاة في النهاية عند إصدار أحكامهم على تقارير وتوصيات الخبراء، أي الأطباء!”.