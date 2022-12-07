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الجوازات تُتيح السفر لقطر بالهوية الوطنية

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الرياض - محمد الوسيري - أوضحت المديرية العامة للجوازات، مساء اليوم الثلاثاء، أنه أُلغي شرط الحصول على بطاقة “هيَّا” للراغبين بالسفر من المواطنين ومواطني دول والمقيمين فيها إلى دولة قطر لغير حاملي التذاكر.

الهوية الوطنية

وأكدت “الجوازات” إمكانية سفر المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالهوية الوطنية، ويجب على الراغبين في حضور المباريات التسجيل عبر منصة هيَّا الإلكترونية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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