18 ألف مركبة مهملة وتالفة بالرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أن إجمالي ما رفعته من مركبات تالفة ومهملة في مدينة الرياض، منذُ بداية العام الميلادي الحالي بلغ 18.406 مركبات، وذلك في إطار حرص الأمانة على تحسين المشهد الحضري، ومنع انتشار هذه المخالفات داخل وخارج الأحياء.

وأوضحت الأمانة أن أعمال رفع المركبات التالفة والمهملة، تهدف إلى القضاء على مظاهر التشوه البصري، والحد من التعدي على الأماكن العامة والطرقات، مبينة أن إجراءات رفع المركبات وحجزها تشتمل على عدة مراحل، وتحظى أعمال معالجة التشوه البصري بأهمية قصوى ضمن برامج ومبادرات الأمانة، الهادفة إلى المحافظة على المكتسبات الوطنية، وتحسين المشهد الحضري في المدينة، وذلك تعزيزًا للوعي المعرفي والسلوك الحضاري، بأهمية الحفاظ على البيئة العمرانية النظيفة، تحقيقًا لجودة الحياة، إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.