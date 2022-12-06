18 ألف مركبة مهملة وتالفة بالرياض

وأوضحت الأمانة أن أعمال رفع المركبات التالفة والمهملة، تهدف إلى القضاء على مظاهر التشوه البصري، والحد من التعدي على الأماكن العامة والطرقات، مبينة أن إجراءات رفع المركبات وحجزها تشتمل على عدة مراحل، وتحظى أعمال معالجة التشوه البصري بأهمية قصوى ضمن برامج ومبادرات الأمانة، الهادفة إلى المحافظة على المكتسبات الوطنية، وتحسين المشهد الحضري في المدينة، وذلك تعزيزًا للوعي المعرفي والسلوك الحضاري، بأهمية الحفاظ على البيئة العمرانية النظيفة، تحقيقًا لجودة الحياة، إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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