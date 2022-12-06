11.7 ألف مستفيد من صندوق النفقة

ودشّن الصندوق مؤخرًا الموقع الإلكتروني الجديد، في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية، ولتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة، حيث تم تطوير واجهة الموقع الإلكتروني شكلاً ومضمونًا، مما يوفر خدمة أفضل للمستفيدين. وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق، عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني Nafaqah.sa، ثم إلى المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، وتقديم الطلب إلكترونيًا.
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