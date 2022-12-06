17 مبادرة نوعية بجمعية البر

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البر - أول جمعية خيرية بالمملكة - المهندس هشام شلّي، أن عدد الساعات التطوعية بالجمعية بلغت 45930 ساعة تطوعية خلال الثلاث سنوات الماضية، فيما بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات أكثر من 730.

جاء ذلك في الحفل الذي أقامته الجمعية بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي

«عطاء وطن» بمقرها بحي المحمدية بحضور عدد من الشخصيات ومسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومدراء بعض الجمعيات الخيرية في القطاع غير الربحي.

ورحب شلي بضيوف الجمعية، وأوضح أن الهدف الأهم للجمعية في العمل التطوعي، يكمن في نشر ثقافة العمل التطوعي، الذي يساهم في تكاتف المجتمع، وزيادة أواصر المحبة والمودة، التي هي من أهم مقاصد الشريعة الاسلامية.

من جانبه أثنى نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بياري، على الجهود التطوعية، التي قام بها المتطوعون خلال الفترة الماضية، وأنهم أصبحوا اليوم أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع.

وعرضت الجمعية مقطعاً يوضح الجهود المبذولة للأعمال التطوعية منذ التأسيس، وما حصل عليه قسم التطوع من إنجازات ونجاحات في مسيرة الـ 75 سنة، وقامت بإطلاق عدد من المبادرات النوعية التي تخدم المجتمع المكي.

كما كرمت الجمعية رائدة التطوع الخيري بالجمعية رغد اللهيبي، وجميع متطوعيها وأثنت على جهودهم في خدمة ضيوف الرحمن وساكني مكة المكرمة.