شكرا لقرائتكم تفاصيل وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة داخل خزان مياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح عبدالله عسيري، أحد أفراد الأسرة المنكوبة، أن 4 أشخاص من أسرته لقوا حتفهم إثر اختناقهم داخل خزان مياه.

تفاصيل مأساوية

وقال عسيري في مداخلة هاتفية مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، اليوم الثلاثاء: إنه في ظل هطول الأمطار، المياه تجمعت حول خزان لديهم تحت الإنشاء، ثم قام أخوه للنزول بتشغيل الماتور نحو ساعتين، لكنه اختنق وحاول عمه وأبوه وابن عمه المساعدة، لكنهم اختنقوا جميعًا.

ولفت عسيري إلى أن أفراد أسرته تعرضوا لاختناقات داخل الخزان من الماتور؛ حيث لا يوجد أي مصادر تهوية، مع عمق الخزان إذ يصل إلى نحو 6 أمتار، وحاول عدد من الجيران مساعدتهم ولكن دون جدوى.

إسعافات أولية

وذكر عسيري أن قوات الدفاع المدني وصلت بالفعل لمكان الحادث، وتم مساعدة أسرته وعمل الإسعافات الأولية اللازمة.