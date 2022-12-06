شكرا لقرائتكم آلية التصالح بين المنشأة الطبية والمتضرر من الخطأ الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح المحامي د. فيصل العصيمي آلية التصالح بين المنشأة الطبية والمتضرر من الخطأ الطبي، بعد نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء.

خطأ طبي

قال العصيمي في مداخلة هاتفية مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، اليوم الثلاثاء: إنه يتم استقبال البلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية عبر عدة قنوات، ثم يتم إحالة البلاغات إلى لجنة فنية للتحري من وجود خطأ أو عدم وجود خطأ، وهذه اللجنة هي لجنة ابتدائية فقط.

وتابع: مع وجود بعض الملابسات والقواعد الذي تتوجب وجود خطأ طبي من عدمه، تبدأ بعدها قبل الإحالة إلى القضاء الإحالة إلى التسوية.

التسوية

ولفت العصيمي إلى أن التسوية هي مرحلة فقط من باب تخفيف العبء على القضاء، فإن رضي صاحب الحق فله ذلك، وإن لم يرضَ فله الحق بنقل القضية إلى المحكمة مباشرة.

شروط التسوية

وأوضح المحامي القانوني، أن التسوية ليس لها شروط أو قواعد فهي ترضية بين طرفين، وهي مرحلة سابقة قبل ثبوت وجود خطأ ونسبة الخطأ أو لا، فإذا رغب الأطراف في حل الموضوع وديًّا يتم تحريك الدعوى للمطالبة بالحق الخاص، ويعرض عليه التسوية جوازًا وليس وجوبًا.

ولفت المحامي إلى أنه يجوز الصلح على القليل، والكثير، والمادية، وغير المادية، وقد يكون الصلح مجرد اعتذار، أو الالتزام بالعلاج أو معلقًا بشرط..، فليس هناك قواعد لأي إنسان أن يرضى بشيء معين، فهي إرادة مزدوجة بين طرفين وليس طرفًا واحدًا.