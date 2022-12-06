متابعة مشاريع الغطاء النباتي لمتنزهات ومحميات الرياض

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وتضمنت الجولة التعرف عن قرب على أعمال التشجير في متنزه سعد الوطني ومتنزه شقراء البري ومتنزه خزة الجنوبي البري، والاطلاع على احتياجاتهما وما يقدمانه من خدمات لزوارهما بهدف تطويرهما والارتقاء بهما، كما تناولت الزيارة معاينة جهود التشجير في محميتي الملك خالد والملك عبدالعزيز، إضافة إلى مشروعي تشجير في محافظة الدوادمي.وتندرج تلك الجهود التفقدية ضمن دور المركز في تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والتوسع في أعمال التشجير وتطوير المتنزهات الوطنية حول المملكة، التي تضمنت توقيع سلسلة من الاتفاقيات وعقود التشجير.
من جهود الهيئة:
- توقيع 9 عقود لزراعة 2.5 مليون شجرة.
- إطلاق 20 مشروعا لزراعة 7 ملايين شجرة.
- مساع للوصول للتنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة.
- تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
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