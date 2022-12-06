شكرا لقرائتكم خبر متابعة مشاريع الغطاء النباتي لمتنزهات ومحميات الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالقادر، عددا من المشاريع في أراضي الغطاء النباتي بالمتنزهات الوطنية والمحميات الملكية في منطقة الرياض لمتابعة تقدم أعمال التشجير والرعاية الحالية بها، التي تشمل الترميم والتأهيل.

وتضمنت الجولة التعرف عن قرب على أعمال التشجير في متنزه سعد الوطني ومتنزه شقراء البري ومتنزه خزة الجنوبي البري، والاطلاع على احتياجاتهما وما يقدمانه من خدمات لزوارهما بهدف تطويرهما والارتقاء بهما، كما تناولت الزيارة معاينة جهود التشجير في محميتي الملك خالد والملك عبدالعزيز، إضافة إلى مشروعي تشجير في محافظة الدوادمي.

وتندرج تلك الجهود التفقدية ضمن دور المركز في تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والتوسع في أعمال التشجير وتطوير المتنزهات الوطنية حول المملكة، التي تضمنت توقيع سلسلة من الاتفاقيات وعقود التشجير.

من جهود الهيئة:

