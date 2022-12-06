أصغر ناشرة في العالم تروي تجربتها بالظهران

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واستضاف المعرض الروائية الظبي المهيري، التي حصدت لقب أصغر ناشرة في العالم، حيث روت تجربتها قبل وبعد حصولها على اللقب، فيما روى الحكواتي القصص للصغار والكبار على حد سواء عبر فعالية ( في جديد الزمان) التي تضمنت حكايات من كل الأركان، وعرفهم على إصدارات الكتب الجديدة، إضافة إلى أنشطة الحديقة الخارجية للمركز بعروض جمعت بين الماضي والحاضر.وعاش الأطفال تجربة تسجيل صوت شخصية لإحدى قصص بودكاست «معا مع أمي» وتعرفوا على مفهوم البودكاست، ومراحل إنتاجه، والأدوات التي تستخدم في صناعته من خلال ورشة عمل (خلف كواليس البودكاست)، كما سافر الأطفال حول دول العالم المختلفة، وتعرفوا على ثقافات متنوعة عبر حل بعض التحديات من خلال التجول عبر متاهة إثراء.
الفعاليات تضمنت:
- النسخة الثانية لمعرض الكتاب للأطفال بمشاركة السويد
- استهدفت الأطفال من عمر 4 إلى 14 سنة
- إطلاعهم على الثقافة السويدية في مجال أدب الأطفال
- استضافة 20 دار نشر مختصة بأدب الطفل
- سلسلة من البرامج والفعاليات وورش العمل
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