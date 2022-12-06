شكرا لقرائتكم خبر أصغر ناشرة في العالم تروي تجربتها بالظهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، فعاليات أيام الصغار التي أقيمت بمقره في مدينة الظهران، واستمرت لمدة 12 يوما، وتضمنت الفعاليات النسخة الثانية لمعرض الكتاب للأطفال بمشاركة دولة السويد، واستهدفت الأطفال من عمر 4 إلى 14 سنة، لإطلاعهم على الثقافة السويدية في مجال أدب الأطفال، كما تمت استضافة 20 دار نشر مختصة بأدب الطفل من المملكة والخليج والعالم العربي، وصاحب ذلك سلسلة من البرامج والفعاليات وورش العمل واللقاءات المتنوعة، التي تناسب الأطفال.

واستضاف المعرض الروائية الظبي المهيري، التي حصدت لقب أصغر ناشرة في العالم، حيث روت تجربتها قبل وبعد حصولها على اللقب، فيما روى الحكواتي القصص للصغار والكبار على حد سواء عبر فعالية ( في جديد الزمان) التي تضمنت حكايات من كل الأركان، وعرفهم على إصدارات الكتب الجديدة، إضافة إلى أنشطة الحديقة الخارجية للمركز بعروض جمعت بين الماضي والحاضر.

وعاش الأطفال تجربة تسجيل صوت شخصية لإحدى قصص بودكاست «معا مع أمي» وتعرفوا على مفهوم البودكاست، ومراحل إنتاجه، والأدوات التي تستخدم في صناعته من خلال ورشة عمل (خلف كواليس البودكاست)، كما سافر الأطفال حول دول العالم المختلفة، وتعرفوا على ثقافات متنوعة عبر حل بعض التحديات من خلال التجول عبر متاهة إثراء.

الفعاليات تضمنت:

