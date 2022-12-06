هيئة فنون العمارة تطلق«مقهى التواصل »

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وتسعى الهيئة من لقاءات مقهى التواصل إلى دعم الرؤية الشاملة للعمارة والتصميم، وتعزيز الوعي برؤية الميثاق ومدى أهمية تبنيه في المشاريع؛ للمساهمة في الارتقاء بالمشهد الحضري والموروث العمراني الأصيل الذي يجسد ثقافة الطابع العمراني الفريد في مختلف مناطق المملكة.ويعد المقهى جزءا من الخدمات التي يقدمها ميثاق الملك سلمان العمراني، وتعمل عليها هيئة فنون العمارة والتصميم؛ بهدف تعزيز أهداف مبادرة الميثاق، وتعريف المنتسبين للقطاع بمنهجية الميثاق ورؤيته الشاملة.
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