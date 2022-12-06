شكرا لقرائتكم خبر جامعة طيبة ترفد التطوع بـ100 مبادرة مجتمعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة طيبة بالمدينة المنورة «قافلة إنسان»، إحدى مبادرات إدارة المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي بالجامعة، بمشاركة 2000 متطوع و29 كلية، بإشراف أعضاء هيئة التدريس وموظفين من مختلف كليات الجامعة وفروعها .

وتهدف القافلة التي تضمنت 100 مبادرة احتوت على 500 فرصة تطوعية، إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز دور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع وتمكين منسوبي الجامعة من تصميم وتنفيذ الفرص التطوعية إلى جانب تقديم مجموعة من الحلول المجتمعية تنفذ في جميع فروع الجامعة بمنطقة المدينة المنورة.

يذكر أن اليوم العالمي للتطوع هو مناسبة عالمية سنوية تهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة التطوع في العالم ودعم جهود المتطوعين وتعزيز دورهم الفعال في المجتمع لتحقيق أهداف تطويرية مستدامة.