شكرا لقرائتكم خبر النيابة تنفذ 1.2 مليون إجراء في نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت النيابة العامة 1.2 مليون إجراء، وأنجزت 30,354 قضية خلال نوفمبر الماضي، فيما بلغت الإجراءات التي نفذها أعضاء النيابة العامة 1,224,877 إجراء، بينما بلغ عدد القضايا الواردة إلى النيابات العامة في المناطق كافة 32,160.

وأشارت النيابة في موقعها على «تويتر إلى أنها قدمت 7223 خدمة للمستفيدين عن بعد، فيما بلغ عدد طلبات زيارة المقرات حوالي 7314، إضافة إلى 121 خدمة لشكاوى السجناء.

أما الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف فقد بلغت 5094 جولة، بينما قامت النيابة العامة بـ753 جولة رقابية على أماكن حفظ الأحراز والمضبوطات.