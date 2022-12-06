75 ألف فرصة تطوعية بقطاع التعليم عبر المنصات

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وأعلنت الوزارة عن فتح التسجيل في مبادرة «تطوع بخبرتك»، والتي تهدف إلى إشراك ذوي الخبرات في العمل التطوعي الاحترافي لتقديم الحلول التخصصية للتحديات التي تواجه المنظمات غير الربحية ورواد ورائدات الأعمال والأسر المنتجة وطلاب التعليم العام والجامعي عبر مجموعة من الوسائل المختلفة، وتتضمن تنظيم عدد من اللقاءات والورش التدريبية والاستشارات الفردية خلال يومي 7و8 ديسمبر 2022 م بمدينة الرياض.وكانت وزارة التعليم احتفت أمس الأول بيوم التطوع السعودي والعالمي تحت شعار «عطاء وطن»، من خلال إشراك الكادر الإداري والتعليمي والطلاب والطالبات وأسرهم والمجتمع المحلي في الفعاليات والأنشطة الوطنية التي تنظمها الوزارة وتشارك فيها، بما يسهم في تطوير وتفعيل العمل التطوعي بالقطاعات التعليمية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول لمليون متطوع.
التطوع بالتعليم في 2022:
158 ألف متطوع.
75 ألف فرصة تطوعية.
29 مليون ساعة تطوعية.
المستفيدون:
الطلاب والطالبات.
الكادر الإداري والتعليمي.
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