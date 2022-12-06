شكرا لقرائتكم خبر المساواة داخل المنزل تحد من العنف ضد النساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - العنف ضد المرأة من أكبر مهددات استقرار الأسرة، وعائق أمام الحياة السعيدة، ورغم أن الأنظمة العدلية في المملكة تعزز حماية المرأة، وتصون حقوقها، وتحفظ كرامتها، إلا أن المجتمع بحاجة إلى معرفة السلوكيات التي تحد من العنف ضد النساء، و التي حددها مجلس شؤون الأسرة في 6 سلوكيات: أولها، تعزيز القيم والتربية الرشيدة للأبناء بالطريقة المثلى في التعامل مع نساء المنزل، مما ينعكس خارجيا بشكل إيجابي.

وتتضمن السلوكيات صقل شخصية الفرد بأهمية ما تقوم به المرأة في المجتمع، إلى جانب التنشئة السليمة بالتأكيد على الوصايا الإسلامية في حماية المرأة ورعايتها. كما تتضمن تفعيل الحوار الأسري وجلسات المناقشة واحترام الآراء بين الزوجين والأبناء.

وتشمل السلوكيات التي تحد من العنف ضد المرأة، وتصحيح سلوك الطفل الذي تبدو عليه مظاهر العنف والعدوانية تجاه الآخر بصورة مبكرة، إلى جانب المساواة العادلة بين الأبناء والبنات في التربية دون تفرقة ولا تمييز.

قرارات عدلية عززت حماية المرأة

