المساواة داخل المنزل تحد من العنف ضد النساء

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وتتضمن السلوكيات صقل شخصية الفرد بأهمية ما تقوم به المرأة في المجتمع، إلى جانب التنشئة السليمة بالتأكيد على الوصايا الإسلامية في حماية المرأة ورعايتها. كما تتضمن تفعيل الحوار الأسري وجلسات المناقشة واحترام الآراء بين الزوجين والأبناء.وتشمل السلوكيات التي تحد من العنف ضد المرأة، وتصحيح سلوك الطفل الذي تبدو عليه مظاهر العنف والعدوانية تجاه الآخر بصورة مبكرة، إلى جانب المساواة العادلة بين الأبناء والبنات في التربية دون تفرقة ولا تمييز.
قرارات عدلية عززت حماية المرأة
- مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة
- نفقة المرأة لها الأولوية على كل الديون الأخرى
- أحقية الأسرة المتغيب عنها الزوج والمعلقة في الضمان الاجتماعي
- تجريم عضل النساء والإجبار على نكاح من لا ترغب فيه
- إنشاء مكاتب مصالحة في المحاكم لحل المشكلات الأسرية
- إقرار صندوق النفقة لتوفير الدعم المادي للمرأة طوال فترة التقاضي
- حق المرأة في حضانة أبنائها دون دعوى قضائية
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