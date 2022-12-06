زمالة دولية تدعم حماية التراث ودراسة قطع العلا الأثرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا إطلاق برنامج الزمالة الدولية في مجال حماية الآثار، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

ويعد برنامج الزمالة الدولية فرصة لاستكشاف الحضارات في شمال غرب شبه الجزيرة العربية، والتعرف عليها بالتعاون مع علماء الآثار وخبراء التراث من معهد الممالك التابع للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وذلك ضمن ورشة عمل لمدة 4 أشهر في العلا.

والبرنامج يعد الأول من نوعه في المنطقة، وسيسهم في تعزيز الشراكة القائمة بين الهيئة، واليونسكو الهادفة إلى بناء القدرات ونقل المعرفة العلمية من خلال تطوير المهارات الأساسية في التراث والبحث والحفظ، وترسيخ معهد الممالك كمركز رئيس للبحوث الأثرية في المنطقة.

وسيشارك المتدربون والمتدربات في تنفيذ الأعمال الميدانية والمكتبية في العلا، مع إتاحة الفرصة للمشاركة في دور رئيس في دراسة القطع الأثرية، والحفاظ على المعالم الأثرية والمواقع الرئيسة ذات الأهمية.

وقال المدير التنفيذي لمعهد الممالك خوسيه إجناسيو جاليغو»إن برنامج الزمالة الدولية سيعزز سبل نقل المعرفة بين الخبراء الدوليين والمتدربين والمتدربات في مجموعة متنوعة من المجالات المختصة، وستدعم الزمالة إرث العلا الغني، وترسيخها كمركز للمعرفة في مجال حماية الآثار، وستعزز مكانة معهد الممالك ككيان رائد ينفذ حلولا وأفكارا مبتكرة في مجال بحوث التراث وحفظه والتعريف به».

ويعد «معهد الممالك» أحد أبرز مشروعات الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ويقع في واحة دادان، ويستوحي تصميمه العمراني من الحضارة الدادانية، ليكون أحد أبرز المباني المنحوتة في الجبال المقابلة للموقع الأثري.

وسيختص المعهد بدراسة وتحليل القطع الأثرية ومحتوياتها والقصص التي خلفتها، وأبرز المنهجيات العلمية المتقدمة، والممارسات العالمية للتنقيب عن الآثار وحفظ التراث.

أبرز برامج معهد الممالك:

