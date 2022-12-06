شكرا لقرائتكم خبر 13 دولة عربية تناقش علاقة الجريمة المنظمة بالإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة خبراء من 13 دولة عربية و16 بعثة دولية و9 منظمات دولية، بدأت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، في تنظيم ورشة عمل عالية المستوى، تتناول «العلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب»، خلال الفترة من 5 - 7 ديسمبر 2022م بالمقر الرئيس للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

ويأتي تنظيم الورشة التي افتتح أعمالها رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد البنيان في إطار جهود الجامعة لتنفيذ الخطط المرحلية لبنود الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب، باعتبارها الجهاز العلمي للمجلس.

وأكد البنيان في كلمته أمام المشاركين أن الورشة تؤكد التزام جامعة نايف بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وفي إطار جهودها لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، موضحا أن الجامعة وقعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في نيويورك؛ لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لمحاربة الإرهاب والوقاية من التطرف، بما يدعم الجهود المشتركة بين الجانبين في دعم مساعي المجتمع الدولي لبناء القدرات الوطنية والإقليمية والدولية للتصدي لجرائم الإرهاب والتطرف، ونظمت في إطار هذه المذكرة في مارس الماضي بمقرها في الرياض ورشة عمل موضوعها «الاعتبارات الضرورية لاتخاذ القرار للتحقيق في جرائم الإرهاب».

وأوضح أن الجامعة انطلاقا من خطتها الاستراتيجية 2019 - 2023، فإنها تولي أهمية خاصة لتطوير التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية الدولية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، التي تؤكد دائما فتح آفاق جديدة في مجال التعاون العربي الدولي، خاصة مع المؤسسات الأكاديمية والأمنية والمنظمات ذات العلاقة ببرامج الجامعة.

محاور الورشة







مناقشة أنشطة الإجرام المنظم



مخاطر الإجرام المنظم



التهديدات الأمنية عابرة للحدود



التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون



الأهداف