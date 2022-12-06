شكرا لقرائتكم خبر ساعة لاستجابة شركة التأمين على موافقات علاج المعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين نصت وثيقة تأمين العمرة على ألا يحق للشخص المؤمن له إلغاء الوثيقة عند دخولها حيز التنفيذ، إلا في حالة عدم الدخول إلى المملكة، فإن الشركة مسؤولة عن إعادة المبلغ المسدد بالكامل، ناقصا مصاريف ورسوم الإصدار إن انطبقت.

وشددت الوثيقة على وجوب استجابة الشركة لطلبات الموافقة من مقدمي الخدمة، لتوفير الرعاية الصحية للمستفيدين خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة «ساعة».

وتضمنت وثيقة التأمين، أنه يجب على الشخص المؤمن له عدم استخدام هذه الوثيقة لتغطية أي مرض معروف، أو أي مرض سبق تشخيصه، وعدم زيارة المملكة العربية السعودية للحصول على هذا العلاج ضمن تغطية هذه الوثيقة.

ووثيقة تأمين العمرة إلزامية على المعتمرين من الخارج، وتكون مشمولة ضمن رسوم التأشيرة، إذ تقدم لحاملها تغطية شاملة من الحالات الصحية التي حددتها وزارة الحج والعمرة.

وكانت وزارة الحج و العمرة أطلقت برنامج التأمين الشامل للحجاج القادمين من الخارج، بهدف تمكينهم من أداء نسكهم بطمأنينة ويسر، وفق مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين، وإثراء تجربتهم خلال وجودهم في المملكة.

وثيقة تأمين العمرة

المنفعة

حتى 100 ألف ريال

التغطية

