شكرا لقرائتكم خبر ساعة لاستجابة شركة التأمين على موافقات علاج المعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشددت الوثيقة على وجوب استجابة الشركة لطلبات الموافقة من مقدمي الخدمة، لتوفير الرعاية الصحية للمستفيدين خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة «ساعة».وتضمنت وثيقة التأمين، أنه يجب على الشخص المؤمن له عدم استخدام هذه الوثيقة لتغطية أي مرض معروف، أو أي مرض سبق تشخيصه، وعدم زيارة المملكة العربية السعودية للحصول على هذا العلاج ضمن تغطية هذه الوثيقة.
ووثيقة تأمين العمرة إلزامية على المعتمرين من الخارج، وتكون مشمولة ضمن رسوم التأشيرة، إذ تقدم لحاملها تغطية شاملة من الحالات الصحية التي حددتها وزارة الحج والعمرة.
وكانت وزارة الحج و العمرة أطلقت برنامج التأمين الشامل للحجاج القادمين من الخارج، بهدف تمكينهم من أداء نسكهم بطمأنينة ويسر، وفق مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين، وإثراء تجربتهم خلال وجودهم في المملكة.
وثيقة تأمين العمرة
المنفعة
حتى 100 ألف ريال
التغطية
- الحالات الصحية الطارئة
- إصابات كوفيد 19 الطارئة
- الحوادث العامة والوفيات
- إلغاء أو تأخر رحلات الطيران المغادرة
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