صندوق النفقة يسلم 52 مليون ريال لـ11.7 ألف مستفيد

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ودشن الصندوق أخيرا الموقع الالكتروني الجديد، في إطار سعيه إلى تحسين تجربة المستفيدين، وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية، ولتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة، إذ جرى تطوير واجهة الموقع الالكتروني شكلا ومضمونا، مما يوفر خدمة أفضل للمستفيدين.وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق، عبر الدخول إلى الموقع الالكتروني، ثم إلى المنصة، برقم الهوية وتاريخ الميلاد، وتقديم الطلب الكترونيا.
أهداف الصندوق
- صرف النفقة للمستحقين دون تأخير
- الإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة
- الحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع
- تعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها
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