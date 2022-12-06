شكرا لقرائتكم خبر صندوق النفقة يسلم 52 مليون ريال لـ11.7 ألف مستفيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صرف صندوق النفقة نحو 52 مليون ريال، كنفقات إلى 11700 مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة. وأوضحت وزارة العدل أن خدمات الصندوق تغطي أكثر من 75 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة المختلفة.

ودشن الصندوق أخيرا الموقع الالكتروني الجديد، في إطار سعيه إلى تحسين تجربة المستفيدين، وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية، ولتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة، إذ جرى تطوير واجهة الموقع الالكتروني شكلا ومضمونا، مما يوفر خدمة أفضل للمستفيدين.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق، عبر الدخول إلى الموقع الالكتروني، ثم إلى المنصة، برقم الهوية وتاريخ الميلاد، وتقديم الطلب الكترونيا.

أهداف الصندوق

