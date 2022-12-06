شكرا لقرائتكم خبر مبادرات تطوعية تحفز أهالي المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة عددا من المبادرات والفرص التطوعية التي تهدف لتعزيز قيم العمل التطوعي، وتمكين المتطوعين والمتطوعات من أبناء المنطقة من المشاركة في منظومة العطاء والتنمية من خلال الأنشطة والفعاليات والبرامج التطوعية. وأسهم نحو 300 متطوع ومتطوعة بزراعة 1500 شلته ضمن نطاق بلدية العوالي وبلدية أحد، كما أسهمت نحو 50 متطوعة في تنفيذ جولات توعوية على المنشآت التجارية للتأكد من الامتثال للاشتراطات البلدية. أهداف الأمانة من المبادرات:





تعزيز مفهوم التطوع كقيمة إنسانية وحضارية.



ترسيخ الحس بالمسؤولية بين أفراد المجتمع.



تحفيز روح المبادرة لاستثمار المهارات والخبرات والطاقات الفردية.



كانت هذه تفاصيل خبر مبادرات تطوعية تحفز أهالي المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.