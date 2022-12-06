شكرا لقرائتكم خبر افتتاح أول وقف لحفظ النعمة بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، الوقف الأول لحفظ النعمة بمكة المكرمة التابع لجمعية إكرام لحفظ الطعام، المتخصصة في تعزيز الأمن الغذائي ودعم مشاريع حفظ الطعام وتقليل الهدر والفقد الغذائي.

جاء ذلك أثناء تواجده في العاصمة المقدسة للمشاركة في ملتقى التطوع البلدي الذي تقيمه أمانة العاصمة المقدسة واستضافت فيه مدير جمعية إكرام أحمد المطرفي للحديث عن الجمعية وجهودها وتجربتها في المبادرات التطوعية.

واطلع نائب الوزير عقب الافتتاح على مرافق الجمعية ومقدرتها وفريق عملها ثم شاهد عرضا مرئيا يلخص أبرز الجهود التي تقوم بها الجمعية.

وفي نهاية الزيارة أبدى تقديره لما رأى من الجهود وأعرب عن دعمه لتمكين الجمعية وتحقيق أهدافها والحد من الهدر والفقد الغذائي.