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افتتاح أول وقف لحفظ النعمة بمكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - افتتح نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، الوقف الأول لحفظ النعمة بمكة المكرمة التابع لجمعية إكرام لحفظ الطعام، المتخصصة في تعزيز الأمن الغذائي ودعم مشاريع حفظ الطعام وتقليل الهدر والفقد الغذائي.

جاء ذلك أثناء تواجده في العاصمة المقدسة للمشاركة في ملتقى التطوع البلدي الذي تقيمه أمانة العاصمة المقدسة واستضافت فيه مدير جمعية إكرام أحمد المطرفي للحديث عن الجمعية وجهودها وتجربتها في المبادرات التطوعية.

واطلع نائب الوزير عقب الافتتاح على مرافق الجمعية ومقدرتها وفريق عملها ثم شاهد عرضا مرئيا يلخص أبرز الجهود التي تقوم بها الجمعية.

وفي نهاية الزيارة أبدى تقديره لما رأى من الجهود وأعرب عن دعمه لتمكين الجمعية وتحقيق أهدافها والحد من الهدر والفقد الغذائي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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