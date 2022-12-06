افتتاح أول وقف لحفظ النعمة بمكة

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جاء ذلك أثناء تواجده في العاصمة المقدسة للمشاركة في ملتقى التطوع البلدي الذي تقيمه أمانة العاصمة المقدسة واستضافت فيه مدير جمعية إكرام أحمد المطرفي للحديث عن الجمعية وجهودها وتجربتها في المبادرات التطوعية.واطلع نائب الوزير عقب الافتتاح على مرافق الجمعية ومقدرتها وفريق عملها ثم شاهد عرضا مرئيا يلخص أبرز الجهود التي تقوم بها الجمعية.
وفي نهاية الزيارة أبدى تقديره لما رأى من الجهود وأعرب عن دعمه لتمكين الجمعية وتحقيق أهدافها والحد من الهدر والفقد الغذائي.
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