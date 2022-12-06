شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. أول تعليق للركراكي بعد تأهل المغرب لربع نهائي المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، على فوز بلاده التاريخي على نظيره منتخب إسبانيا في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن قمة منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وأكد الركراكي بعد نهاية المباراة، أن منتخب بلاده استحق الفوز عن جدارة، بعدما ظهر بشكل أفضل، ونجحوا في كتابة تاريخ لهم.

وتابع مدرب المنتخب المغربي: "قلت للاعبين من البداية، نحن لم نأتي هنا من أجل لعب 3 مباريات فقط، ورانا أهل وجمهور كبير."

وتمكن منتخب المغرب من العبور لدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم 2022، عقب الإطاحة بالمنتخب الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة، بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب، الفائز من مباراة البرتغال ضد سويسرا، التي تقام في الوقت الحالي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم.