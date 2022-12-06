شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. بونو يعلق على تأهل المغرب إلى ربع نهائي المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعرب ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، عن سعادته بالتأهل التاريخي على حساب المنتخب الإسباني، إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

وكان بونو نجح في التصدي لثلاث ركلات ترجيحية في مباراة اليوم، ليساهم في تأهل بلاده إلى ربع نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخه.

وقال بونو بعد الفوز أمام المنتخب الإسباني:"في المرمى لازم تكون مركز والحمدلله تيسرت ونجحنا في تحقيق الفوز، والحمد لله، إن شاء الله نتقدم ونفرح جمهورنا أكثر في المرحلة المقبلة".

وحصد بونو جائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخبين، بعدما ظهر بشكل متألق في المباراة بالإضافة إلى ركلات الترجيح التي تصدى فيها لثلاث ركلات ترجيحية.

ونجح منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي المدير الفني، في التأهل إلى دور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على نظيره الإسباني، بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب، بالفائز من مواجهة منتخبي البرتغال وسويسرا التي تقام في الوقت الحالي، في دور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.