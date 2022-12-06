شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. فعلتها الأسوود المغرب تسجل التاريخ وتصعد لربع النهائي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن منتخب المغرب من تحقيق فوزًا تاريخيًا على إسبانيا بركلات الجزاء الترجيحية، بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، فى دور ال 16 من منافسات كأس العالم الحالية، ليصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي يصعد للدور ربع النهائي فى تاريخ كأس العالم، فى أحدي الليالي التي لا تنسي.

ونجح منتخب المغرب فى مواصلة أدائه المشرف فى البطولة، بعدما ساهم فى إقصاء بلجيكا، قبل أن يحرج إسبانيا بطل مونديال 2010، ليؤكد على روح اللاعب العربي وشخصيته القوية وقت الأزمات، لتنتظر أسود الأطلس بهذا الفوز الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا القادمة.



بونو يقود المغرب للدور ربع النهائي!

ونجح الحارس المغربي ياسين بونو، لاعب نادي إشبيلية، من التألق فى ركلات الترجيح، والحفاظ على حظوظ منتخب بلاده بعد ركلة جزاء بانون المهدرة، ليحمل أسود الأطلسي للدور ربع النهائي، فى ليلة ستظل عالقة فى الأذهان داخل الشعب المغربي فى أجواء هيستيرية بدولة قطر.



الحسرة تظهر على إنريكي بعد الخسارة

وظهرت الحسرة على معالم وجه إنريكي فى ركلات الجزاء بشكل كبير، حيث أنه لم يتوقع هذا السيناريو القاسي وتوديع البطولة على يد المغرب مثلما حدث، الشئ الذي أجبره من خلاله وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، على إحترام خصومه فى المناسبات القادمة وعدم الإستهانة بالمنتخبات العربية.