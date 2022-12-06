شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. زياش وحكيمي يدخلان التاريخ مع منتخب المغرب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق كل من حكيم زياش وأشرف حكيمي ثنائي المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، رقمًا تاريخيًا خلال مشاركتهم مع بلادهم في نهائيات كأس العالم.

وتواجد الثنائي في مباراة المغرب أمام المنتخب الإسباني، في المباراة المقامة حاليًا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وشارك الثنائي حكيمي وزياش للمباراة السابعة بقميص منتخب المغرب في تاريخ مشاركاته بكأس العالم ليتجاوزا مصطفى حجي صاحب الـ6 مباريات.

وبات زياش وحكيمي الثنائي الأكثر مشاركة مع منتخب المغرب بمنافسات كأس العالم، حيث لعب الأول 7 مباريات في كأس العالم بواقع 3 مباريات في روسيا 2018 و4 مباريات في قطر 2022، وسجل نجم تشيلسي هدفا مع منتخب المغرب في شباك كندا وصنع آخر ضد بلجيكا.

فيما لعب أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، 7 مباريات بواقع 3 مباريات في روسيا 2018 و4 مباريات في قطر 2022 وصنع هدفا وحيدا.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المغرب وإسبانيا ضد الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا ضمن ربع نهائي كأس العالم.