52 مليون ريال لـ 11.7 ألف مستفيد من صندوق النفقة

كشفت وزارة العدل عن صرف صندوق النفقة أكثر من 52 مليون ريال كنفقات إلى 11700 مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة. وأكدت الوزراة أن خدمات صندوق النفقة تغطي أكثر من 75 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة المختلفة، حيث يهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.



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