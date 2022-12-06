شكرا لقرائتكم التأمينات: حالة رهف لا تتكرر بالإبلاغ عن إصابات العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن حوادث السير للأشخاص أثناء ذهابهم من وإلى مقر العمل تعد “إصابة عمل”.

وروت التأمينات الاجتماعية في إنفوجراف صادر عنها على حسابها بموقع “تويتر”، قصة حالة اجتماعية لفتاة تدعى “رهف” وقعت في خطأ بعد إصابتها في حادث سير أثناء ذهابها إلى العمل، قائلة إن حالة رهف لا تتكرر.

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إصابة عمل

وأوضحت أن رهف كانت تعمل محاسبة في القطاع الخاص، لافتة إلى أن سبب استقالتها هو إصابتها بعجز مستديم يمنعها من قدرتها على العمل بسبب حادث سير وقع لها أثناء ذهابها إلى العمل.

وأشارت إلى أن رهف غفلت عن إبلاغ صاحب العمل بالإصابة المهنية للاستفادة من منافع فرع الأخطار المهنية.

وردّ متابع لحساب التأمينات على هذه الحالة بالقول: “تكررت وتتكرر يوميًا وأنا أحد الضحايا للأسف وأراجع يوميًا ولا حياة لمن تنادي رفض العلاج ورفض كل شيء”.

وعلق حساب التأمينات عليه بالقول بمناشدته التواصل معها على الرابط (هنا)، ليتم التحقق والتوضيح.

الأخطار المهنية

يذكر، أن نظام الأخطار المهنية يطبق بصورة إلزامية على جميع العاملين في سوق العمل، ونسبة الاشتراك فيه 2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتم دفعها من قبل صاحب العمل بالكامل ويغطي إصابات العمل، والأمراض المهنية.

وإصابة العمل هي كل إصابة تقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، أو الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من مكان عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه، أو يؤدي فيه صلاته وبالعكس، وكذلك الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلّفه بها صاحب العمل، أو الإصابة بأي من الأمراض المهنية التي يثبُت أن سببها العمل، والمحددة في جدول الأمراض المهنية.