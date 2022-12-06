شكرا لقرائتكم مشاهد لتدفق السيول بوادي القعر في المخواة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول في وادي القعر بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة، خلال الساعات الماضية.

ووثق المقطع الذي رصدته صحيفة “متابعات الخليج 365“، تدفق السيول في وادي القعر بالمخواة، بعد هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

قد يهمّك أيضاً

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق القصيم, والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية قد تؤدي إلى جريان السيول من تلك المناطق.

أمطار رعدية

في حين يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها )، كذلك مرتفعات جازان، عسير والباحة.