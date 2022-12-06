شكرا لقرائتكم طريف تسجل أقل درجة حرارة اليوم في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن أدنى وأعلى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم الثلاثاء في مدن المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن طريف سجلت أدنى درجة حرارة بـ6 درجات مئوية.

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وأشار إلى أن مدينة جازان سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ33 درجة مئوية، بينما سجلت مكة المكرمة 30 درجة مئوية.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق القصيم, والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية قد تؤدي إلى جريان السيول من تلك المناطق.

أمطار رعدية

في حين يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها )، كذلك مرتفعات جازان، عسير والباحة.