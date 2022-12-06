شكرا لقرائتكم أمطار رعدية وبرد وسيول على 7 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق القصيم, والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية قد تؤدي إلى جريان السيول من تلك المناطق.

أمطار رعدية

في حين يتوقع هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل والاجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها )، كذلك مرتفعات جازان، عسير والباحة. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية ، القصيم وحائل كذلك مرتفعات مكة المكرمة وعسير.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من المتر إلى المترين قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة قد تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزء الشمالي وبسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر ونصف قد يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية.